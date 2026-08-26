El sueño es vivir mejor: autor del libro El sueño americano está en casa

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Luis Alfredo Clément, un colombiano que vivió nueve años como inmigrante indocumentado en Estados Unidos y que terminó concluyendo que el sueño americano estaba en Colombia, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre su libro ‘El sueño americano está en casa’.

En su primera intervención, el escritor Luis Alfredo Clément reveló los motivos que lo llevaron a abandonar Colombia.

“Yo hago parte de las primeras diásporas que en los años sesenta arrancamos por Venezuela y luego el sueño americano en Estados Unidos. Salí del país por ser un joven sin esperanza, sin posibilidades, sin garantías de educación, todos los males que han aquejado las juventudes en estas últimas décadas”, señaló.

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