Ropa gratis para damnificados por el terremoto: así es la iniciativa de Adriana Arboleda en Cali
La empresaria Adriana Arboleda conversó con 6AM W sobre la iniciativa ‘Vístete de Esperanza, Vístete de Colombia’, la cual dona ropa y zapatos a los damnificados por e. terremoto del 10 de agosto.
Ropa gratis para damnificados por el terremoto: así es la iniciativa de Adriana Arboleda en Cali
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...