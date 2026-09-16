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16 sep 2026 Actualizado 14:06

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Ropa gratis para damnificados por el terremoto: así es la iniciativa de Adriana Arboleda en Cali

La empresaria Adriana Arboleda conversó con 6AM W sobre la iniciativa ‘Vístete de Esperanza, Vístete de Colombia’, la cual dona ropa y zapatos a los damnificados por e. terremoto del 10 de agosto.

Ropa gratis para damnificados por el terremoto: así es la iniciativa de Adriana Arboleda en Cali

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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