Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 sep 2026 Actualizado 14:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Es un regalo a su público: Director de Live Nation cuenta qué habrá en el Estadio Shakira de Madrid

Macondo Park, el nombre que recibe la experiencia inmersiva de Shakira, hará parte de un escenario de 150.000 metros cuadrados.

Es un regalo a su público: Director de Live Nation cuenta qué habrá en el Estadio Shakira de Madrid

Es un regalo a su público: Director de Live Nation cuenta qué habrá en el Estadio Shakira de Madrid

00:00:0011:52
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

La experiencia inmersiva Macondo Park, construida en el marco de la residencia de 12 conciertos de Shakira en Madrid, hace parte de todo un escenario creado exclusivamente para la artista en el espacio Iberdrola de Villaverde, con un área equivalente a 22 canchas de fútbol reglamentarias (150.000 metros cuadrados).

Noticia en desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0011:52
Descargar

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado