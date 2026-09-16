Es un regalo a su público: Director de Live Nation cuenta qué habrá en el Estadio Shakira de Madrid
Macondo Park, el nombre que recibe la experiencia inmersiva de Shakira, hará parte de un escenario de 150.000 metros cuadrados.
Es un regalo a su público: Director de Live Nation cuenta qué habrá en el Estadio Shakira de Madrid
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La experiencia inmersiva Macondo Park, construida en el marco de la residencia de 12 conciertos de Shakira en Madrid, hace parte de todo un escenario creado exclusivamente para la artista en el espacio Iberdrola de Villaverde, con un área equivalente a 22 canchas de fútbol reglamentarias (150.000 metros cuadrados).
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David Otero
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