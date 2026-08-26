La clave es invertir a largo plazo: empresario que inspiró la película ‘En busca de la felicidad’

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Chris Gardner habló sobre su carrera como corredor de bolsa, su historia de vida que inspiró la exitosa película ‘En busca de la felicidad’, protagonizada por Will Smith, y del ‘Investor Conference 2026’

Chris Gardner es un reconocido empresario, inversionista, conferencista y su historia de vida inspiró la exitosa película En busca de la felicidad, protagonizada por Will Smith.

Tras iniciar su carrera como corredor de bolsa en la década de 1970, el empresario fundó su propia firma de compra y venta de activos, Gardner Rich & Co., en 1987.

Gardner pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre su carrera como corredor de bolsa, su historia de vida que inspiró la exitosa película ‘En busca de la felicidad’, protagonizada por Will Smith, y del ‘Investor Conference 2026’, que reunirá en Bogotá a líderes del mercado y expertos en inversión de América Latina.

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