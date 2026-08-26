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26 ago 2026 Actualizado 01:42

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“Querían matar la gallina de huevos de oro”: Luis F. Henao por manejo de Ecopetrol en gobierno Petro

Luis Felipe Henao anunció tres medidas para que Ecopetrol vuelta a ser “la iguana de los huevos de oro”.

Gustavo Petro, Luis Felipe Henao y logo de Ecopetrol. Fotos: (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Caracol Radio / (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Gustavo Petro, Luis Felipe Henao y logo de Ecopetrol. Fotos: (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Caracol Radio / (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Gustavo Petro, Luis Felipe Henao y logo de Ecopetrol. Fotos: (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Caracol Radio / (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
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Luis Felipe Henao, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga, donde se refirió a los retos que tienen para que la estatal colombiana vuelva a ser “la iguana de los huevos de oro” tras los manejos de la empresa en el gobierno de Gustavo Petro.

Vea aquí: La auditoría forense determinará si hubo una desviación de poder en Ecopetrol: Luis Felipe Henao

Aseguró que, en la administración anterior, “querían matar la gallina de los huevos de oro”, pues pasó de $33 billones a $9 billones.

Tres medidas para que Ecopetrol sea “la iguana de los huevos de oro”

Henao expresó que tienen tres medidas listas para hacer que Ecopetrol vuelva a ser la compañía insignia de Colombia:

  1. Darle seguridad jurídica para que vengan los capitales al país.
  2. Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos saque más pozos y haga ofertas para que lleguen inversionistas nacionales e internacionales.
  3. Regresar a la exploración y explotación de gas.
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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