“Querían matar la gallina de huevos de oro”: Luis F. Henao por manejo de Ecopetrol en gobierno Petro
Luis Felipe Henao anunció tres medidas para que Ecopetrol vuelta a ser “la iguana de los huevos de oro”.
Luis Felipe Henao, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga, donde se refirió a los retos que tienen para que la estatal colombiana vuelva a ser “la iguana de los huevos de oro” tras los manejos de la empresa en el gobierno de Gustavo Petro.
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Aseguró que, en la administración anterior, “querían matar la gallina de los huevos de oro”, pues pasó de $33 billones a $9 billones.
Tres medidas para que Ecopetrol sea “la iguana de los huevos de oro”
Henao expresó que tienen tres medidas listas para hacer que Ecopetrol vuelva a ser la compañía insignia de Colombia:
- Darle seguridad jurídica para que vengan los capitales al país.
- Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos saque más pozos y haga ofertas para que lleguen inversionistas nacionales e internacionales.
- Regresar a la exploración y explotación de gas.
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...