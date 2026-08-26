“Querían matar la gallina de huevos de oro”: Luis F. Henao por manejo de Ecopetrol en gobierno Petro

Luis Felipe Henao, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga, donde se refirió a los retos que tienen para que la estatal colombiana vuelva a ser “la iguana de los huevos de oro” tras los manejos de la empresa en el gobierno de Gustavo Petro.

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Aseguró que, en la administración anterior, “querían matar la gallina de los huevos de oro”, pues pasó de $33 billones a $9 billones.

Tres medidas para que Ecopetrol sea “la iguana de los huevos de oro”

Henao expresó que tienen tres medidas listas para hacer que Ecopetrol vuelva a ser la compañía insignia de Colombia: