Comienzan los trabajos de recuperación de la torre de la catedral de Manizales afectada por el sismo

Trabajos de apuntalamiento y retiro de vitrales en la torre de la catedral de Manizales afectada por el terremoto.

Manizales

Las labores de reconstrucción de la torre de la catedral de Manizales afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto consisten en proteger la base de la torre noroeste, la cual se movió por el sismo, por lo que se hace un apuntalamiento al interior del templo religioso y a un costado de la misma que soporte las 430 toneladas de la estructura para más adelante proceder al desmonte.

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, explica que “estamos protegiendo la base y la misma ala que se movió para que no caiga, es decir, por primera vez hay que apuntalar una obra para desmontarla de manera segura, es algo muy interesante. Estamos asesorados por los mejores, aquí tenemos ingenieros como Josué Galvis y grandes ingenieros estructurales que nos asesoran para que esto se dé de la mejor forma”.

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Como lo manifestaron en septiembre desde la Arquidiócesis de Manizales, mientras se realizaban los estudios entre agosto y septiembre, se instalan los puntales en la parte inferior de la zona que quedó desfondada y otros elementos de soporte en diagonal. Una vez asegurada la torre, se podrá avanzar al desmonte controlado, una intervención cuyo presupuesto preliminar ronda los $ 3.000 millones.

Cabe anotar que Acerías Paz del Río donará el 100 % del acero para recuperar la infraestructura, así como Argos, entregará el cemento que se requiera para la obra de reconstrucción.