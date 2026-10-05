Un hombre fue asesinado en el barrio San Ignacio en Manizales por un presunto ajuste de cuentas

Manizales

El domingo al mediodía se registró un nuevo homicidio en la ciudad de Manizales, donde Mauricio Andrés Bedoya, de 41 años, fue ultimado con arma de fuego. Andrés Mauricio Gaitán, secretario del Interior de esta capital, entrega el reporte oficial.

“La víctima tenía antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio. Uno por lesiones personales en el 2020, otro por estupefacientes en el 2019 y un tercer caso por homicidio en el 2009. Ingresó una llamada a la línea 123 informando de unos disparos en el barrio San Ignacio, llega la patrulla de vigilancia, encuentran a una persona tendida en un callejón con cuatro lesiones en la cabeza provocadas con arma de fuego”.

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El herido fue trasladado al SES Hospital Universitario de Caldas a donde llegó sin signos vitales. La SIJIN y la SIPOL realizaron labores de patrullaje por el sector para lograr la ubicación de los presuntos agresores, pero no fue posible Al parecer, el hecho se trataría de un ajuste de cuentas, sin embargo, el caso es materia de investigación.

Con este caso, son 30 los homicidios que se registran este año en la ciudad, mientras que en este mismo periodo del 2025, la cifra era de 25.