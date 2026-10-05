Semana de receso: más de 1.300 uniformados de la policía en Caldas desplegados en el departamento

Caldas

En vías, destinos turísticos, zonas rurales y espacios de recreación tendrán permanente presencia de la policía para prevenir delitos y fortalecer la seguridad, por ese motivo se dispuso de un dispositivo de seguridad con más de 1.300 uniformados que se ubican en 25 municipios de la jurisdicción.

El coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas, indica que las diferentes especialidades de la institución acompañarán a las familias durante la semana de receso escolar. “Estaremos cubriendo los planes éxodo y retorno, sitios turísticos, fincas, piscinas y cualquier otro lugar de alta afluencia de público. Desarrollaremos jornadas de prevención y vigilancia para anticipar alguna situación que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana”.

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Por otra parte, se realizarán jornadas pedagógicas y lúdicas para que niños y adolescentes en el departamento aprovechen el tiempo durante la presente semana. De igual manera, se fortalecerán los factores protectores frente a riesgos como el consumo de sustancias psicoactivas, violencia, explotación sexual, desaparición, entre otros contextos. “Invitamos a las familias a disfrutar con responsabilidad y autocuidado”, puntualiza el coronel Durán.

En materia de seguridad vial, se efectuarán controles preventivos dirigidos a promover buenos comportamientos de los conductores, a verificar las condiciones técnico-mecánicas, no exceder los límites de velocidad y no conducir bajo efectos del alcohol; además, de brindar orientación a los viajeros para reducir los riesgos asociados a la movilidad durante la temporada.