Vicepresidente Restrepo anuncia ayudas para damnificados de terremoto en Viterbo, Caldas

Viterbo

El primer anuncio que hace el vicepresidente José Manuel Restrepo en su recorrido por el occidente del departamento de Caldas, es el arriendo transitorio para aquellos que perdieron su vivienda en Viterbo.

El segundo anuncio, es un banco de materiales al servicio de todos los que necesitan reparar sus edificaciones; el trabajo será en conjunto entre el gobierno nacional y la Gobernación de Caldas. “En tercer lugar, el trabajo natural que tiene el gobierno con la Unidad Nacional de gestión de Riesgo y Desastres para ir preparando, con el Ministerio de Vivienda la reconstrucción de nueva vivienda para los afectados, directamente”, señala José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia.

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El alto directivo se encuentra hoy recorriendo los municipios de Belalcázar y Viterbo identificando más afectaciones generadas por el terremoto, estas poblaciones se vieron altamente afectadas por el terremoto. De acuerdo a la gobernación, en la primera localidad se registran 502 familias damnificadas y 74 viviendas con pérdida total y 3 edificios públicos con averías. Mientras que en la segunda, hay 525 familias damnificadas, 142 viviendas con pérdida total y dos edificios públicos con averías.

Se espera que durante la tarde del miércoles 26 de agosto, Restrepo llegue a la ciudad de Manizales con el Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.