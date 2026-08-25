“No se puede tolerar que $ 50 billones se extravíen en laberintos de corrupción”: contralor Laverde

La Dorada

Hoy se llevó a cabo la posesión de Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor general de la república en el parque Simón Bolívar en La Dorada (Caldas), donde afirmó que la realidad exige actuar con contundencia, ya que no se puede tolerar que, aproximadamente, 50 billones de pesos se extravíen en laberintos oscuros de corrupción e ineficiencia.

“Esa suma equivale a que 10.000 colegios de alta calidad no se construyeron, a cientos de hospitales sin insumos y vías terciarias que dejan aislados a los campesinos, cada peso que se roba la corrupción es arrebatarle la oportunidad de formación a un niño en la ruralidad, eso se acaba hoy”.

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Jorge Eliécer Laverde, explicó que la propuesta de valor de la contraloría general será tecnológica, descentralizada y firme, puesto que dejará de lado tomarse fotos en ‘elefantes blancos’, indicó que aplicarán analítica avanzada de datos y auditoría en tiempo real. “La calidad de una buena gestión es estar rodeado de los mejores, de personas obsesivas para lograr que las cosas pasen, el camino es difícil”.

Por último, resaltó que es la primera vez que un contralor general de la república se posesiona afuera de Bogotá, “no tuvieron que hacer en los fríos pasillos de la Casa de Nariño, se hace en las regiones donde late el verdadero corazón de la Nación”, enfatizó.

Jorge Eliécer Laverde asumirá sus funciones formalmente el próximo 1 de septiembre para el periodo 2026 - 2030.