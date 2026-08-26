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26 ago 2026 Actualizado 20:19

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Medellín

Tres casas sufrieron daños tras el sismo en Argelia, Antioquia

Por el momento contenía la evaluación en los 125 municipios de Antioquia sin personas lesionadas.

Municipio de Argelia, Antioquia- foto alcaldía

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Argelia- Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que, luego de realizar un análisis inicial con la información de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, se reportaron daños en viviendas en el Oriente del departamento.

Según el reporte del mandatario publicado en su cuenta de X, por el momento se reporta el daño en los techos de tres viviendas del municipio de Argelia, Antioquia. No se reportan personas lesionadas.

El gobernador agregó que se mantiene el monitoreo en el departamento tras el sismo de 5.1 reportado cerca del mediodía en La Mesa de Los Santos en el departamento de Santander.

El contacto es permanente con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para identificar otras posibles afectaciones.

Reporte de Medellín

Mientras que Federico Gutiérrez manifestó que continúa el análisis en la ciudad para identificar cualquier situación asociada al movimiento telúrico.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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