Tres casas sufrieron daños tras el sismo en Argelia, Antioquia

Argelia- Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que, luego de realizar un análisis inicial con la información de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, se reportaron daños en viviendas en el Oriente del departamento.

Según el reporte del mandatario publicado en su cuenta de X, por el momento se reporta el daño en los techos de tres viviendas del municipio de Argelia, Antioquia. No se reportan personas lesionadas.

El gobernador agregó que se mantiene el monitoreo en el departamento tras el sismo de 5.1 reportado cerca del mediodía en La Mesa de Los Santos en el departamento de Santander.

El contacto es permanente con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para identificar otras posibles afectaciones.

Reporte de Medellín

Mientras que Federico Gutiérrez manifestó que continúa el análisis en la ciudad para identificar cualquier situación asociada al movimiento telúrico.