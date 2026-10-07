Manizales será sede de la fase regional de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2026

Manizales

La capital caldense se prepara para recibir la fase regional de deportes de conjunto de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2026 que reunirá a 908 jóvenes del Eje Cafetero y Antioquía, de los cuales 454 corresponden a la categoría prejuvenil y 454 a la juvenil, con competencias en las ramas masculina y femenina.

La programación deportiva tendrá seis disciplinas: baloncesto, baloncesto 3x3, voleibol, fútbol, fútbol sala y fútbol de salón, lo que hará posible que durante varios días la ciudad concentre gran parte del talento deportivo escolar de esta región del país.

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La cancha sintética Luis Fernando Montoya será el escenario para el fútbol, mientras que la cancha sintética de la Universidad de Caldas será el lugar alterno para esta disciplina. Entre tanto, el coliseo menor Ramón Marín Vargas recibirá las competencias de fútbol sala, fútbol de salón y voleibol y en el coliseo mayor se disputarán los compromisos de baloncesto y baloncesto 3x3.

Las delegaciones llegarán a esta capital el 25 de octubre. Las competencias se desarrollarán entre el 26 y 31 de este mes.