Alcalde en Caldas pide apoyo del gobierno para que municipio sea un centro logístico nacional

La Dorada

Desde La Dorada (Caldas) piden al nuevo gobierno nacional apoyo para que el municipio se convierta en un centro logístico en el Magdalena Medio mediante la ruta férrea que conduce a Chiriguaná, por eso, Freddy Saldaña, primer mandatario de la población, se refirió a un plan de desarrollo que construyen y presentan al concejo para consolidar la reactivación del tren.

No obstante, afirma que necesitan el apoyo del actual gobierno. “Indudablemente, necesitamos el apoyo del gobierno nacional, que nos puede dar las condiciones habilitantes de ciudad para crecer y ser ese centro logístico en la región y en Colombia, sin perder de vista los puertos por donde pasa el tren”.

Saldaña, explica que están en un cabildo abierto desde el concejo y la administración municipal para que La Dorada sea un territorio, específicamente, logístico con una actividad económica que dinamiza el desarrollo local. “Trabajamos en ese proyecto, sabemos que el presidente tiene dentro de sus apuestas importantes impulsar todo lo que he comentado”.

Revisión de cámaras de fotomultas

Por otra parte, el alcalde Saldaña, está a la espera de las novedades acerca de la solicitud de fotomultas que ordenó el presidente a la ministra de Transporte Elsa Noguera, en revisar el funcionamiento y legalidad de las mismas.

“Esperamos instrucciones jurídicas, estamos prestos a acatar todo lo que se dicte desde el gobierno nacional, estamos dispuestos como lo hemos hecho con otras decisiones”.

Cabe anotar que en el puerto caldense hay dos cámaras de fotomultas ubicadas sobre la vía nacional a una distancia menor a tres kilómetros.