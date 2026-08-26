Cundinamarca envía ayudas a Buenaventura tras el terremoto de magnitud 7,4

Colombia

Cundinamarca despachó ayudas humanitarias hacia Buenaventura, Valle del Cauca, con el propósito de contribuir a la atención de la población afectada por el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.

La iniciativa fue coordinada por la Gestión Social de la Gobernación de Cundinamarca, bajo el liderazgo de la gestora social Alexandra Pulido Quintero, y contó con la articulación de entidades públicas, administraciones municipales y diferentes aliados.

Entre los elementos enviados se encuentran guantes, chalecos reflectivos, linternas y tapabocas, insumos que fueron gestionados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Insumos que cambiaron de destino ante la emergencia

Los elementos estaban destinados inicialmente a programas sociales en Cundinamarca. Sin embargo, ante la situación generada por el sismo, se tomó la decisión de priorizar su envío a Buenaventura para contribuir a las labores de atención y asistencia a las comunidades afectadas.

“Gracias a este importante aporte de la DIAN, Cundinamarca y la Gestión Social han hecho la diferencia, distribuyendo estas ayudas a los municipios que más lo necesitan”, mencionó la Gestora del Departamento.

Municipios y entidades se sumaron a la iniciativa

La respuesta humanitaria también contó con la participación de los municipios de Funza, Nilo y La Peña, además del representante a la Cámara Julio Roberto Salazar y la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca.

Para hacer posible el traslado y la entrega de los elementos se sumaron la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce, la Fundación Puerto Aguadulce – Compas y la Fundación Ciudad de Refugio DTA, que apoyaron la logística de la operación.

Una respuesta articulada frente a la emergencia

El envío de las ayudas hace parte de las acciones de solidaridad de Cundinamarca frente a las consecuencias ocasionadas por el sismo en otros departamentos del país.

La Gobernación destacó que la articulación entre instituciones públicas, administraciones municipales y organizaciones privadas permitió poner recursos disponibles al servicio de las comunidades que requieren apoyo, especialmente en el marco de las labores de atención posteriores a la emergencia.