Congreso eligió a los nuevos magistrados del CNE: estos son los nueve escogidos

El congreso en pleno eligió a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2026 - 2030.

El pacto histórico, el partido de la oposición, y la bancada más grande del Congreso, logró dos puestos con Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, buscaban un tercer asiento para Guillermo Rivera, exministro del interior del gobierno santos, pero no les alcanzaron los votos.

El Centro Democrático se quedó con dos magistrados, uno de estos en alianza con el partido MIRA. Los demás partidos; Cambio radical, La U, Liberal, Conservador y Salvación Nacional quedaron con un puesto cada uno.

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Estos son los nuevos magistrados que integrarán el CNE:

Cielo Rusinque (Pacto Histórico)

Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico)

Nubia Stella Martínez (Centro Democrático)

Silvio Carrasquilla (Partido Liberal)

Juan Carlos Wills (Partido Conservador)

Juan Felipe Lemos (Partido de la U)

Antonio Parra (Salvación Nacional)

Plinio Alarcón (MIRA - Centro Democrático)

Gersel Pérez (Cambio Radical)

La elección se dio tras una extensa deliberación y la consolidación de acuerdos políticos entre partidos, pero también, en medio de los cuestionamientos por la naturaleza política de este organismo encargado de regular, inspeccionar, vigilar la actividad electoral de los partidos, candidatos y movimientos políticos.

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