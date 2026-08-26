Con más de 20 explosivos lanzados desde drones, disidencias atacaron a la Policía en El Tambo, Cauca

El Tambo, Cauca

Una grave situación de orden público se registró en la cabecera municipal de El Tambo, al occidente del Cauca, donde integrantes de las disidencias de las Farc atacaron con explosivos la estación de Policía del municipio.

De acuerdo con el Departamento de Policía Cauca, los artefactos explosivos improvisados fueron lanzados desde drones, generando temor y zozobra entre la población. Los explosivos impactaron la estación policial y varios sectores cercanos.

El comandante de la Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya, confirmó que durante el ataque fueron lanzados 21 artefactos explosivos. El oficial confirmó que no se registraron personas heridas.

“Sobre las 6:20 de la mañana se presentó un ataque. Fueron aproximadamente cuatro o cinco drones desde los cuales lanzaron 21 artefactos explosivos que hicieron impacto en la estación y sus alrededores, ocasionando daños leves en la estructura y en algunos vehículos” señaló el oficial.

Las detonaciones generaron momentos de tensión entre los habitantes del municipio, quienes apenas iniciaban sus actividades diarias y tuvieron que resguardarse en sus viviendas mientras se desarrollaba el hostigamiento.

El alcalde de El Tambo, José David Montenegro, rechazó los hechos y confirmó que se adelanta la evaluación de los daños ocasionados en varias viviendas ubicadas cerca de la estación policial.

“Estamos verificando las afectaciones en algunas viviendas cercanas a la estación. Por fortuna, no tenemos personas heridas, ni entre la población civil ni entre los uniformados”, indicó el mandatario.

Como medida preventiva, fueron suspendidas las clases en las instituciones educativas, el comercio cerró temporalmente sus puertas y la administración municipal interrumpió la atención al público.

Tras el ataque, la Policía activó el Plan Defensa con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, que desplegaron operaciones en la zona para reforzar la seguridad y evitar nuevas acciones contra la Fuerza Pública y la población civil.

En el municipio fue convocado un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y definir nuevas medidas, además de coordinar labores de inspección para descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

En esta zona del Cauca tienen injerencia las estructuras Carlos Patiño y Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, señaladas por las autoridades de cometer ataques contra la fuerza pública y la población civil.