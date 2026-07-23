Nueva ministra de Transporte priorizará 79 proyectos viales, anuncia la CCI

Tolima

En el marco del Primer Encuentro Regional de Infraestructura, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, María Consuelo Araújo, anunció que la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, ya tiene definidos 79 proyectos de movilidad terrestre priorizados, además de proyectos ferroviarios, aéreos y portuarios.

Según Araújo, en los primeros meses de gestión el gobierno de Abelardo de la Espriella debe apostarle a destrabar los proyectos de infraestructura que permanecen “engavetados” o estancados en las entidades del Estado, antes de anunciar o realizar nuevas inversiones.

“Ya la ministra tiene ese listado de proyectos. Son 79 proyectos carreteros, igualmente varios aeroportuarios, ferroviarios y portuarios. Ella ya tiene en su cabeza ese mapa de proyectos que pueden dinamizarse muy rápidamente para generar victorias tempranas para el nuevo Gobierno, porque no pasan por financiación o inversión, sino por destrabarlos”, explicó Araújo.

Con relación a los proyectos portuarios, la directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura le hizo una petición concreta al gobierno entrante.

“En el caso de los puertos, lo que se necesita es dinamizar, mediante un decreto, unas inversiones al final de la concesión para garantizar la competitividad de los puertos y nosotros, desde la CCI, le entregamos la redacción que necesita convertirse en decreto de la República”, reveló.

La presidenta además señaló que la doble calzada Ibagué-Cajamarca, en el paso hacia el Alto de La Línea, es una de las prioridades de infraestructura vial para el desarrollo del país.

“El problema de ese proyecto no es el tráfico, no es la cantidad de vehículos que van a pasar, porque ahí lo que se forman son trancones. Lo que necesitamos es un entorno de inversión para que se les pueda garantizar a los privados que se les van a respetar las reglas de juego”, arguyó.

Así pues, desde el Encuentro Regional de Infraestructura le pidieron al nuevo Gobierno que impulse figuras como las Asociaciones Público-Privadas (APP) para sacar adelante proyectos, precisamente como la doble calzada Ibagué-Cajamarca.