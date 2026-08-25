“Les aseguro que se va a manejar todo con transparencia, con honestidad”: Juan Manuel Muñoz

Juan Manuel Muñoz, designado por el presidente de la República Abelardo De La Espriella como gerente de Reconstrucción del Valle del Cauca, aseguró que la recuperación de la región debe avanzar sin demoras y con la participación de todos los sectores de la sociedad, tras la emergencia que afectó a Cali y al Valle del Cauca.

“Aquí es diciendo y haciendo. La burocracia se acabó, las excusas se acabaron. Los que se quieran sumar a esta causa, bienvenidos. Los que no se quieran sumar, por favor, háganse a un lado”, dijo durante una reunión del Puesto de Mando Unificado en Cali.

Recalcó, que todos los recursos serán manejados con trasparencia y honestidad tal como lo exigió el presidente, que nadie se va a robar un peso ni va a dejar que se malgaste.

“Vamos a vigilar constantemente desde los presupuestos ya existentes, que estén muy acorde a la realidad. Vamos a estar vigilando todo lo que es corrupción. Aquí nadie se va a robar un peso. Con la tragedia humanitaria tan grande que vive Cali y el Valle del Cauca, no vamos a permitir ninguna clase de desmán, ni politiquería, ni abusos de ninguna clase”, aseguró Juan Manuel Muñoz.

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El funcionario del gobierno Nacional también invitó a la ciudadanía a ejercer mecanismos de control y vigilancia sobre las acciones que se adelanten durante el proceso de reconstrucción.

“No vamos a esperar. Señores, no esperen autorización para hacer una veeduría. ¡Háganla! No necesitan autorización alguna para denunciar al corrupto y al delincuente. ¡Háganlo! Todos tenemos ese legítimo derecho constitucional además”.

En ese sentido, pidió a las autoridades actuar con contundencia frente a cualquier intento de corrupción durante la etapa de recuperación.

“Y sí le voy a pedir al señor alcalde, a la señora gobernadora y a las autoridades competentes que castiguen con el más alto rigor a quien se atreva siquiera a pensar en hacer un acto de corrupción”, enfatizó Muñoz.

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La reconstrucción arranca con la participación de varios sectores y el apoyo de la academia a través de las universidades que tienen facultades de ingeniería. Se destacó el compromiso de la Agencia Nacional de Infraestructura y de la Universidad Santiago de Cali que puso a disposición ingenieros para la evaluación y el peritaje.