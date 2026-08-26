Candelaria, Valle: incendio de un bus destapó cuatro toneladas de marihuana ocultas

Lo que comenzó como el incendio de un bus en el corregimiento de Villagorgona, Candelaria, Valle, terminó convertido en un millonario golpe al narcotráfico. Cuando los bomberos lograron controlar las llamas, las autoridades inspeccionaron el vehículo y encontraron una carga que no tenía nada de común: cerca de cuatro toneladas de marihuana.

En total, fueron hallados 150 costales con el estupefaciente, que permanecían ocultos dentro del vehículo de servicio público.

La Policía y el Cuerpo Voluntario de Bomberos habían llegado inicialmente para controlar el incendio y evitar que las llamas provocaran una emergencia mayor en esta zona de Candelaria.

La marihuana fue incautada y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras las autoridades buscan establecer de dónde salió el cargamento, hacia dónde sería transportado y quiénes estaban detrás de esta operación.

El caso ahora es investigado como una posible modalidad de transporte de droga en la que el cargamento era movilizado utilizando un vehículo que aparentaba prestar un servicio convencional de transporte público.