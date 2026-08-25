Valle reporta 54.000 viviendas afectadas y 13.700 colapsadas tras el terremoto

El Valle del Cauca avanza en la consolidación de los registros de daños reportados por los municipios tras el terremoto para priorizará las estructuras que requieren atención inmediata.

Según el balance de la Gobernación, alrededor de 54.000 viviendas presentan algún tipo de afectación estructural en el departamento.

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Las autoridades intensificarán las visitas técnicas para determinar la gravedad de los daños y establecer cuáles requieren intervención prioritaria.

“Tenemos aproximadamente 13.700 viviendas totalmente colapsadas o requieren que sean demolidas por parte de la administración municipal o el departamento del Valle del Cauca”, detalló Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgos del Valle.

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El funcionario también indicó que 699 instituciones educativas oficiales en el departamento presentan algún tipo de avería o inconsistencia, por lo que ingenieros ya adelantan las inspecciones correspondientes. El regreso presencial de los estudiantes dependerá de las condiciones de seguridad de cada establecimiento y del aval de las autoridades de gestión del riesgo.