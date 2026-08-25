¿Qué hacer si le suben el arriendo tras el terremoto en Cali?

Ante las denuncias de familias afectadas por el terremoto en Cali, que aseguran estar encontrando arriendos mucho más costosos al buscar una nueva vivienda, la Alcaldía de Cali explicó dónde pueden denunciar estos cobros.

Los ciudadanos hablan de incrementos que, en algunos casos, triplican los precios que tenían los inmuebles hace apenas unas semanas. También hay denuncias de nuevas condiciones, como apartaestudios que antes incluían los servicios públicos y ahora se ofrecen sin ellos.

“Vivía en el barrio La Flora, comuna 2 de Cali, en el edificio El Alminar, el cual quedó inhabitable. Nos tocó evacuarlo y ahora nuestra mayor preocupación es que al buscar nuevo techo encontramos cánones de arrendamiento están inflados. La gente se está aprovechando, inmobiliarias, dueños de apartamentos, de casas. Es una situación que ojalá le pongan cuidado las autoridades”, relató Fernando Andrés Quintero, uno de los damnificados.

Ante esta situación, el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, indicó que los ciudadanos pueden presentar sus quejas ante su cartera, que se encargará recepcionarlas ante la Oficina de Protección al Consumidor y la Casa del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Los cañones de arrendamiento no pueden variar si hay un contrato en curso, más allá de lo que establece la ley, si se requieren materiales de construcción y están viendo que han incrementando de precio, deben reportar el lugar donde se presentó los hechos para nosotros poder hacer las investigaciones y tomar las medidas correspondientes”, indicó.

La secretaría de Seguridad tendrá personal disponible para recibir las quejas de los ciudadanos, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en los puntos ubicados en Capri, Cámbulos, el edificio Ana Pilar (calle 5 con carrera 42), Cantabria y frente al edificio Colores.