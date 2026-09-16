Retos de Ciudad: necesitamos creer en el potencial que tiene Ibagué en materia turística

Ibagué

Se cumplió una nueva jornada de la estrategia de Prisa Media Retos de Ciudad, en la que durante la mañana del martes 15 de septiembre se realizaron conversaciones alrededor de la sostenibilidad, el turismo, el empresariado y la comunidad.

Durante el desarrollo de la mesa de transformación de turismo, los panelistas Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Esteban Rodríguez, gerente del Hotel F25 y Alejandro Rozo, abogado especialista en planeación estratégica y prospectiva, comercio internacional, debatieron sobre si el departamento es o no turístico y competitivo.

“Cuando nos fuimos a unir a la RAP del Eje Cafetero fuimos a hacer una exposición al Eje Cafetero y nos encontramos con la sorpresa que el departamento del Tolima es superior en todo. Cuando veníamos de regreso en el paso por el Alto de la Línea nos preguntábamos que era lo que sucedía en el Tolima, dos cosas definimos que nosotros somos obreros, campesinos, ellos son empresarios”, dijo Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del Tolima.

Además, resaltó que “Ellos tienen una mentalidad distinta, piensan más empresarialmente, son menos románticos para pensar en economía, Nosotros somos básicos, somos primarios, pero debemos avanzar hacia como tenemos una mirada distinta y lo segundo saben trabajar en equipo y eso es lo que hemos hecho para poder del puesto 15 al 5 en competitividad turística, por eso debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos sido, de los que somos y de lo que podemos ser”.

Por su parte, Alejandro Rozo, abogado especialista en planeación estratégica y prospectiva, comercio internacional, sostuvo que el departamento ha tenido un estigma que no es turístico, pero resaltó que es más turístico que Manizales, Pereira y Armenia.

“Lo que pasa es que nos hemos creído el cuento de que no lo somos, cuando tenemos más camas, mejor gastronomía, mejor hotelería, pero a veces creemos que porque el nombre del Eje Cafetero significa eso somos menos y al contrario nosotros estamos muy por encima por la capacidad que tenemos de ser el centro de atracción turístico”, dijo Alejandro Rozo.

A la vez resaltó que, a nivel de la RAP del Eje Cafetero se tiene la ruta destino entre montañas que permite que unir a cuatro departamentos en el que hay un sistema de ciudades en el que cada una ofrece un multi destino “Ibagué tiene unas potencialidades distintas enfocadas en la cultura y la gastronomía”.

Finalmente, Esteban Rodríguez, gerente del Hotel F25, sostuvo que los tolimenses no se creen el cuento de los atractivos que tiene la región para atraer el turismo a la región.

“Nosotros tenemos muchos atractivos y muchas cosas importantes en nuestra ciudad y nuestro departamento, tenemos mejores hoteles que por lo menos Armenia o ciudades que están posicionadas en el sector turismo. Tenemos mejores atractivos, pero debemos creernos eso, algo que nos falta, esa es la transformación y en Ibagué tenemos mucho que hacer, además debemos conocerlos”, puntualizó Esteban Rodríguez, gerente del Hotel F25.