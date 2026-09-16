Bancada del Tolima denuncia recorte de $300.000 millones al presupuesto del departamento

Tolima

Malestar ha generado entre la bancada parlamentaria del Tolima el recorte de $300.561 millones para el departamento que ha establecido el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en el Presupuesto General de la Nación de 2027.

Congresistas de oposición y hasta de partidos de gobierno han protestado contra funcionarios del Ministerio de Hacienda por una disminución del 17 % con relación al presupuesto de este 2026 para el Tolima, que fue cercano a los $1,77 billones.

“Abelardo de la Espriella no le está cumpliendo al Tolima. No sirvieron ni la reunión ni los aplausos de nuestros gobernantes. A pesar de los discursos, las cifras demuestran un abandono institucional, justo ahora que más de 50.000 hectáreas han sido arrasadas por incendios forestales”, dijo el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Marco Hincapié.

De acuerdo con el parlamentario, el recorte fiscal se realizará en sectores como transporte, cultura, educación, vivienda, trabajo, comercio, minas y energía, deporte y agricultura, entre otros.

“Para 2027, Abelardo de la Espriella no le girará ni un peso a temas clave para el Tolima como el agua y saneamiento básico, las vías terciarias y la recuperación integral de los territorios afectados por el fenómeno de El Niño”, sostuvo Hincapié.

De igual forma, el congresista indicó que el sector de minas y energía tendrá un recorte del 60,27 %, es decir, el Tolima dejará de recibir $141.341 millones para la infraestructura y dinamización energética.

“Desde nuestra curul, levantamos la voz en contra de este recorte histórico para los recursos de nuestro departamento. Ahora, más que nunca, la bancada tolimense debería estar unida para evitar esta masacre fiscal”, expresó el representante.

Sin embargo, los cuestionamientos también surgieron desde el partido de gobierno. El representante del Centro Democrático, Carlos Edward Osorio, le pidió al Gobierno nacional reconsiderar un recorte tan drástico para su departamento.

“Después de San Andrés, el Tolima es el más perjudicado. La bancada tolimense alzamos la mano con mucha preocupación porque consideramos que el departamento del Tolima, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo con ocasión de los incendios forestales y con tantas dificultades en materia de seguridad y minería ilegal, resultemos castigados”, esgrimió.

El llamado de Osorio se produjo en medio de las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado, donde avanza la discusión sobre el nuevo presupuesto presentado por el Gobierno nacional para 2027.

“No sé qué hicimos para que nos miren de esta manera”, sentenció el congresista, ya que el presidente ha expuesto buenas relacionados con la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, y los alcaldes del departamento.