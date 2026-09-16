Alcalde de El Espinal pide más policías a De la Espriella tras masacre relacionada con “brujos”

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, entregó detalles inéditos de la masacre en la que murieron tres hombres al interior de una vivienda en el barrio Balkanes, durante la noche del martes 15 de septiembre.

De acuerdo con el mandatario, se trata de tres jóvenes entre los 20 y 30 años, todavía pendientes por identificar, quienes habían arrendado la vivienda desde hace unos tres meses. Uno de ellos era oriundo de El Espinal y los dos restantes provenían del departamento del Meta.

“Se presume que las tres personas se estarían dedicando a actividades de santería, esoterismo, brujería, o mal llamados brujos. Estamos haciendo las averiguaciones. En la vivienda encuentran figuras, objetos alusivos al esoterismo, a la Santa Muerte, calaveras, todo lo que tiene que ver con este tema”, reveló el mandatario.

Todo apunta a que el triple homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales dedicadas a actividades de esoterismo, además del tráfico de estupefacientes.

“También se encontraron algunas papeletas de una droga que es muy conocida y que recorre las calles de nuestra ciudad, y estamos detrás de eso, y es el tusi. Este es un problema que se ha venido convirtiendo en un gran problema. Esto ya se ha tratado incluso con agencias de seguridad internacional. Se presume que efectivamente tendría que ver con la brujería”, aseveró.

A propósito, el alcalde Wilson Gutiérrez envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella debido a la profunda crisis de inseguridad que atraviesa su municipio, donde han asesinado ya a 44 personas en lo corrido del año.

“Necesitamos más pie de fuerza, más policías, más Ejército. Necesitamos incrementar las zonas de atención o los llamados cuadrantes de Policía para recorrer los hoy más de 80 barrios que tenemos, las cuatro comunas, los seis corregimientos. Y esto solo lo puede hacer el presidente de la República, dando una directriz a la fuerza pública”, detalló.

Gutiérrez Montaña detalló que apenas hay 18 policías por turno para atender más de 80 barrios, en un municipio con alrededor de 72.000 habitantes. Sin embargo, el número de policías debería aumentar por lo menos a más de 30. “Es insuficiente el personal judicial que tenemos en El Espinal”, sentenció.