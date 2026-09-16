Advierten que con correo de la Alcaldía de Ibagué están haciendo phishing a los ciudadanos

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, confirmó que se detectó que durante el martes 15 de septiembre fueron enviados mensajes fraudulentos desde el correo oficial hacienda@ibague.gov.co con el asunto ‘Apertura a vinculación proceso / Demanda por fraude procesal’.

“En el mensaje relacionan actuaciones de dos entidades que son totalmente independientes; nada tiene que ver un proceso de la judicatura o cualquier institución judicial con los procesos que adelanta la Secretaría de Hacienda”, dijo Ángel María Gómez, secretario de Hacienda de Ibagué.

El funcionario resaltó que en el caso que un usuario reciba este tipo de mensaje, se recomienda no dar clic en ninguna imagen, archivo ni enlace. Asimismo, es importante eliminar el mensaje de las bandejas de entrada y las papeleras de los correos electrónicos.

El mensaje incluye supuesta información de la Rama Judicial y la Alcaldía de Ibagué con el propósito de infundir miedo y contiene botones o imágenes que simulan ser documentos en PDF (Oficio 3532 / Proceso 3354).

Según expertos, en el correo le indican a la persona que tiene un día para responder, una táctica común para presionar a la víctima a actuar sin pensar. Se trata de un caso de phishing, en la que delincuentes se hacen pasar por empresas, bancos o instituciones legítimas para robar datos confidenciales, contraseñas o dinero.