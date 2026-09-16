Condenan a 14 años a expersonero por explotación sexual de una menor en San Antonio, Tolima. Foto: Policía.

Tolima

Un juez de conocimiento condenó a 14 años de prisión a Benjamín Cárdenas Cruz, abogado y expersonero de San Antonio, Tolima, por ofrecer dinero y dádivas a una adolescente de 15 años a cambio de sostener relaciones sexuales.

El reconocido abogado fue condenado luego de ser hallado culpable por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

“De acuerdo con la investigación, Cárdenas Cruz comenzó a enviarle mensajes de texto a la joven, en los que le ofrecía dinero y regalos, entre ellos una cadena avaluada en 10 millones de pesos, para que la menor de edad accediera a sus pretensiones sexuales”, señaló la Fiscalía.

El juzgado lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período de 12 años. Los hechos se remontan al año 2012, por lo que tuvieron que pasar 14 años para que llegara la condena en su contra.

El juez no le concedió ningún beneficio o subrogado de la pena, razón por la cual deberá pagar su condena en el centro penitenciario donde se encuentra recluido. Es una decisión de primera instancia, sobre la cual seguramente procederá la apelación en segunda instancia.