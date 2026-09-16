Hincapié llama a congresistas del Tolima a trabajar en un plan de recuperación económica

Tolima

El representante a la Cámara del Tolima, Marco Emilio Hincapié, le propuso a la bancada del departamento la gestión ante el Gobierno Nacional de un plan de recuperación para los municipios afectados por los incendios forestales en el departamento.

“Cerca de 50.000 hectáreas afectadas y pérdidas económicas estimadas en $134.000 millones no pueden convertirse simplemente en cifras de un informe. Detrás de ellas están nuestros campesinos, productores, familias, ecosistemas y municipios que hoy necesitan respuestas concretas”, dijo Marco Hincapié.

A la vez hizo un llamado para que, sin distingo del partido político, pongan por delante los intereses del Departamento “Propongo que construyamos y gestionemos de manera conjunta un plan de gestión presupuestal por cerca de $120 mil millones, orientado a la recuperación económica, ambiental y social de nuestro departamento, y a la atención de las comunidades afectadas por los incendios”.

Hincapié sostuvo que se pone a disposición para que, durante los próximos días, se coordine una reunión con el propósito de unificar criterios, definir prioridades y construir una hoja de ruta común de gestión ante el Gobierno Nacional.

“El Tolima necesita que llevemos una sola voz para superar esta situación, sobre todo porque nuestro departamento no aparece incluido en el llamado Fondo Milagro creado por el Gobierno Nacional para la atención de las recientes emergencias naturales que se han presentado en el país”, puntualizó.