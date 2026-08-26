Dos hombres fueron asesinados a tiros durante la madrugada en El Espinal, Tolima

Tolima

Una madrugada violenta se vivió este miércoles 26 de agosto en el municipio de El Espinal, donde asesinaron a dos hombres en hechos aislados, pero que ocurrieron de manera simultánea.

Según el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, sobre las 2:00 de la mañana, en los barrios La Magdalena y El Bosque, dos hombres fueron asesinados con arma de fuego.

“Dos hombres resultaron lesionados por impactos de arma de fuego y, debido a la gravedad de las heridas, lamentablemente perdieron la vida. En el lugar de los hechos se realizó el procedimiento de actos urgentes por el CTI de la Fiscalía y un equipo de Policía Judicial adelanta la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho”, señaló el coronel.

De manera extraoficial, se conoció que entre las víctimas figura César Augusto Sánchez Barrio, alias ‘Osama’, un joven de 25 años que había sido capturado el pasado mes de junio por delitos como tráfico de estupefacientes y porte de armas de fuego. Al parecer, habría salido de prisión tras su captura y posteriormente fue asesinado en plena vía pública de El Espinal.

Antes, en mayo de 2023, el joven también había sido capturado como presunto responsable del homicidio de un hombre, en hechos ocurridos en el barrio Sánchez.

La otra víctima del atentado, ocurrido en horas de la madrugada, todavía está pendiente por identificar.