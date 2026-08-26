Delincuentes piden plata a nombre de los bomberos para supuestamente atender emergencias en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Pedro Nel Patiño, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, confirmó que han identificado casos en los que personas estarían visitando casas y locales comerciales haciéndose pasar por bomberos para vender rifas falsas y bonos de solidaridad.

El comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos aclaró que no se está llevando a cabo esa actividad y tampoco desde Bomberos Voluntarios en la que se solicite dinero para atender las emergencias que enfrenta el departamento.

“Nosotros somos una entidad de carácter público, adscritos a la Alcaldía de Ibagué, por lo cual, todas nuestras operaciones de atención de emergencias son gratuitas”, dijo Pedro Nel Patiño.

Por otra parte, sostuvo el director de la entidad de socorro que, “Ningún funcionario de nuestra línea oficial está autorizado para solicitar prebendas económicas a nombre de la institución”.

A la vez hizo una recomendación a la ciudadanía a tener precaución cuando sean abordados por personas que afirman representar a este organismo de socorro y, más aún, cuando soliciten dinero.

“Recuerde que los funcionarios siempre deben ir identificados con sus uniformes, portar el logo de Bomberos Colombia y Bomberos Ibagué; así como su nombre y carné. Ante cualquier duda, los ciudadanos pueden comunicarse a las líneas 119 y 123”, puntualizó el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué.