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06 oct 2026 Actualizado 16:29

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Denuncian el secuestro de operario de la electrificadora CEDENAR en Policarpa-Nariño

Compañeros y familiares exigen su liberación inmediata

Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images / KRUMANOP

Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images / KRUMANOP

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Policarpa-Nariño

El Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, denunció el secuestro de un operario al servicio de la electrificadora de Nariño. Se trata de RIDER LOPEZ PASTESS quien fue secuestrado en zona rural del Municipio de Policarpa.

LOPEZ PASTESS se desempeña como Recaudador Instalador en el corregimiento del Remolino Municipio de Taminango.

La organización sindical rechazó este hecho asegurando que se vulnera y viola los derechos humanos del trabajador. Al tiempo que hizo un llamado a quienes tengan en su poder al operario lo dejen en libertad, tras advertir que carece de recursos económicos y que no puede cubrir las pretensiones económicas que sean motivo de su retención o secuestro, además no tiene las facultades suficientes para solucionar las problemáticas que aquejen o resulten en la prestación del servicio de energía en la zona competencia de sus funciones.

Por ahora nadie se ha atribuido el secuestro registrado en la zona de la cordillera, en donde en julio pasado fue secuestrado el patrullero de la Policía Jair Pístala de quien se desconoce su paradero, así como el integrante del Ejército Frances José Ólger Melo Charry, quien se escapó de sus captores.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

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