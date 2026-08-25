Incendios en Cundinamarca: rescatan tortuga morrocoy y ya hay cinco investigados

Colombia

Una tortuga morrocoy fue rescatada durante la atención de un incendio forestal registrado en Caparrapí, Cundinamarca, según informó el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey.

El mandatario señaló que esta especie habita en la cuenca del río Magdalena y advirtió que, durante las emergencias por incendios forestales, también han sido encontrados otros animales como puercoespines arborícolas, tamandúas, armadillos y monos nocturnos.

“Cada hectárea de bosque consumida representa la pérdida de hábitat, refugio y sitios de reproducción para especies silvestres”, afirmó Rey, quien agregó que algunas de estas especies se encuentran en categorías de amenaza y dependen de estos ecosistemas para sobrevivir.

Bomberos y la CAR participan en el rescate

De acuerdo con el gobernador, las unidades de rescate de los cuerpos de Bomberos y la CAR Cundinamarca han intervenido en las zonas afectadas para extraer a los animales que logran sobrevivir a las llamas y trasladarlos a lugares con condiciones similares a las de su hábitat natural.

Rey también destacó que los incendios forestales generan afectaciones que van más allá de la fauna, debido a que destruyen la cobertura vegetal, dificultan la regeneración de los bosques y ponen en riesgo servicios ambientales como:

La protección del suelo.

La regulación del agua.

La captura de carbono.

La conservación de los hábitats de especies silvestres.

Gobernador asegura que incendios serían provocados

Jorge Emilio Rey hizo además una advertencia sobre el origen de los incendios forestales y aseguró que, en su mayoría, estos no se generarían de manera espontánea.

“Estos incendios no son generados de manera espontánea por la naturaleza. Son, en su mayoría, provocados de manera premeditada y consciente”, afirmó el mandatario.

Según Rey, algunas de estas acciones podrían estar relacionadas con personas que provocan incendios deliberadamente o con hechos que buscan afectar la tranquilidad y el orden público.

“Ambas situaciones los convierten en criminales”, sostuvo.

Cinco personas tienen noticia criminal

El gobernador informó que cinco personas ya han sido identificadas y cuentan con noticia criminal por este tipo de delitos.

Ante esta situación, hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier comportamiento sospechoso en inmediaciones de zonas boscosas, especialmente cuando existan aparentes intenciones de provocar una quema.