Shakira y Piqué dirimen en un juzgado de Barcelona el régimen de visitas de sus hijos

La cantante Shakira y el exfutbolista del Barça Gerard Piqué se han confrontado este martes en un juicio en Barcelona para dirimir el régimen de visitas de sus dos hijos, lo que exige la revisión del acuerdo de separación que alcanzaron hace cuatro años.

La pareja, que en diciembre de 2022 ratificó ante un juez de Barcelona su acuerdo de separación, ha vuelto a encontrarse hoy en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para testificar en el juicio que debe revisar el régimen de visitas de sus hijos, que viven en Miami con la intérprete colombiana.

A través de su agencia de prensa, Shakira ha hecho llegar un comunicado a los medios en el que precisa que no es su intención «reducir el tiempo» que los niños comparten con su padre, sino que «el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido».

Por eso, propone que en los períodos vacacionales de pocos días, sea el padre quien viaje a Miami para evitar a los niños «realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan».

De este modo, añade el comunicado, «los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar», lo que permitirá proteger su bienestar emocional, físico y académico.

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