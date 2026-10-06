Se apagó la voz de Víctor Hugo Ayala: Perfil y trayectoria del reconocido artista colombiano
El cantante y compositor bogotano tuvo una trayectoria artística de más de siete décadas, marcada por los boleros, la música popular y una interpretación que lo convirtió en una figura imprescindible de la canción nacional.
Víctor Hugo Ayala Caro nació en Bogotá el 13 de junio de 1934. Construyó su carrera musical estrechamente ligada a la época dorada de la radio colombiana. Antes de dedicarse profesionalmente al canto, estudió Arquitectura.
Un tío le contagió el gusto por el cine y, especialmente, por las películas mexicanas en las que cantaban artistas como Jorge Negrete y Pedro Infante, entre otros, lo que despertó su interés por la música.
En Caracol Radio el artista habló sobre su gusto por la música mexicana
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Recordando su pasión por la música mexicana, el cantante intentaba imitar la potencia vocal de las estrellas mexicanas en las madrugadas, cuando se desvelaba en su colegio de tipo internado.
En el colegio en el que estudiaba cuando era joven, vieron en él al talentoso estudiante que siempre podía cantar en las actividades culturales. Víctor Hugo era la voz que maravillaba a los espectadores habituales y a los invitados.
Terminada la etapa de estudios secundarios, vio en la Arquitectura una posibilidad profesional. Sin embargo, para la década de los 50, tener la libreta militar era importante para evitar el servicio militar obligatorio.
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Estando en La Voz de Colombia, Sonolux lo invitó a grabar el primero de los 34 éxitos que lograría durante el siguiente medio siglo de actividad profesional.
Desde que alcanzó el prestigio y reconocimiento en el ambiente cultural y de espectáculos, promovió el talento nacional como prioridad frente a los numerosos colegas del exterior.
Una de sus grandes preocupaciones era que no se estaba apoyando al talento colombiano y así lo contó en Caracol Radio.
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Su reconocimiento lo llevó a escenarios importantes y a compartir con otros cantantes que terminaron siendo sus amigos, entre ellos el artista venezolano Alfredo Sadel.
Otro artista extranjero con el que compartió en diversas actividades musicales fue el mexicano Pedro Vargas, conocido como “El tenor de las Américas”.
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En una de las tantas entrevistas que concedió a Caracol Radio, Víctor Hugo Ayala reconoció que su férrea disciplina era confundida con hostilidad o arrogancia, algo de lo que sus competidores se valían para crearle un mal ambiente.
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En 2013 cumplió 79 años y fue la excusa para que Caracol Radio lo llamara el 13 de junio para felicitarlo y conocer su estado de salud.
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Cuando se menciona a Víctor Hugo Ayala, las generaciones mayores o quienes han conocido la historia musical colombiana lo relacionan con canciones como: Camino verde, La quiero porque la quiero, Si te vuelvo a besar, Un compromiso, Fuego en el alma y Ayer me echaron del pueblo. También lo recuerdan por las magistrales interpretaciones que hizo del Himno Nacional de Colombia.
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El día de esa entrevista, con motivo de la celebración de sus 79 años, no fue necesario insistirle para que cantara la parte del Himno Nacional que más le gustaba.
Así cantó Víctor Hugo Ayala un fragmento del Himno Nacional en Caracol Radio.
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