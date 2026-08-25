Vientos huracanados dejan más de 240 familias censadas y múltiples afectaciones en el Atlántico. Foto: Tomada de redes sociales.

Aumenta la cifra de afectaciones originadas por fuertes vientos con características huracanadas, registrados desde el pasado viernes en municipios del centro, oriente y sur del Atlántico, dejando numerosas familias damnificadas.

Los municipios de Ponedera, Santo Tomás, Luruaco y Campo de la Cruz han reportado emergencias por este fenómeno natural. En Campo de la Cruz se concentra una de las mayores afectaciones, con 110 viviendas reportadas, principalmente en los barrios 8 de Febrero, Las Palmitas y Tabardillo.

La alcaldesa de Campo de la Cruz, Vanessa Torres, aseguró que desde el primer momento se inició la atención a las familias afectadas.

“Durante el fin de semana fueron 93 familias y en las últimas 24 horas 17 familias más. Desde el primer día estamos entregando las ayudas y nos estamos preparando”.

Más de 240 censos realizados por la Defensa Civil

Por su parte, el mayor de la Defensa Civil, Néstor Rodríguez, indicó que, hasta el momento, se han realizado 240 censos en los municipios afectados, además de jornadas de sensibilización y prevención dirigidas a las comunidades.

“Venimos haciendo campañas en varios municipios. En más del 50% ya hemos llegado con una campaña misional que denominamos: Los planes familiares de emergencia, donde la comunidad, líderes comunales, alcaldías y coordinadores de gestión del riesgo son capacitados en cómo atender sus propias emergencias y cómo hacer prevención”.

Las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades a adoptar medidas de prevención, especialmente durante la temporada de fuertes vientos y lluvias. Entre las recomendaciones está evitar arrojar basura a los caudales y canales, debido a que la acumulación de residuos puede generar estancamientos y aumentar el riesgo de inundaciones.