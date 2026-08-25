MinAgricultura pidió a bancos alivios financieros para ganaderos afectados por el terreno y El Niño

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, le solicitó al gremio de los bancos - Asobancaria - alivios financieros para productores agropecuarios y ganaderos afectados por el terremoto y El Niño.

Entre las propuestas están congelar capital e intereses de créditos agropecuarios por mínimo 12 meses, reperfilar obligaciones y habilitar nuevas líneas de capital de trabajo.

El reperfilamiento de las deudas incluiría, por ejemplo:

Ampliación de plazos.

Periodos de gracia en capital.

Normalización de reportes de riesgo.

Reestructuración sin deterioro automático de la calificación crediticia.

Re diferimiento de cuotas vencidas.

“Estamos convencidos de que la adopción temprana de estas medidas no debe interpretarse únicamente como un acto de solidaridad con el campo colombiano, sino como una decisión financieramente responsable para proteger la calidad de la cartera, evitar una escalada en los índices de mora y acelerar la recuperación económica de las regiones afectadas”, se lee en la ministra del Ministro.

La petición la hace el jefe de la cartera teniendo en cuenta que el IDEAM advierte que las condiciones climáticas podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027, “generando riesgos de disminución de productividad pecuaria, incremento en costos de alimentación animal y reducción de disponibilidad de agua para riego y consumo animal”.

Finalmente, la carta remata diciendo que el país requiere hoy una banca que acompañe la reconstrucción productiva con la misma determinación con la que históricamente ha apoyado los grandes procesos de desarrollo nacional.

“En momentos de incertidumbre, el crédito puede convertirse en un factor de vulnerabilidad o en una herramienta de recuperación. Tenemos la certeza de que, bajo el liderazgo de ASOBANCARIA, el sector financiero escogerá el camino que permita preservar empresas rurales, proteger el empleo, garantizar la producción de alimentos y contribuir a la reactivación económica de Colombia”, sentenció.