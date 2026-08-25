Alerta en Campo de la Cruz: sequía y bajo nivel del Magdalena afectan el suministro de agua

Una situación de alerta se registra en Campo de la Cruz, sur del Atlántico, debido a la fuerte sequía y al descenso en los niveles del río Magdalena. La disminución del caudal ha provocado que el agua no alcance la bocatoma de captación del acueducto municipal, generando dificultades para garantizar el suministro a varios sectores del municipio.

La alcaldesa de Campo de la Cruz, Vanesa Torres, explicó que el municipio mantiene maquinaria en la zona para intentar conducir el agua hasta la bocatoma y recuperar la captación. Además, aseguró que ya se solicitó apoyo a la Gobernación del Atlántico y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ante la gravedad de la situación.

“El río está seco y la bocatoma de la captación de agua para el acueducto está seca. Tenemos maquinaria ahí tratando de llevar agua hasta la bocatoma”, señaló la alcaldesa.

Como parte del plan de contingencia, la Alcaldía, en coordinación con la empresa Aqualia, adelanta la distribución de agua mediante carrotanques en los sectores donde el servicio no está llegando con normalidad.

Trabajos en la zona de captación del agua, Campo de la Cruz. Ampliar Trabajos en la zona de captación del agua, Campo de la Cruz. Cerrar

La sequía también golpea al campo

La falta de agua no solo afecta el consumo de las comunidades, los campesinos de la zona también enfrentan dificultades para desarrollar sus actividades productivas.

William Caballero, líder campesino, manifestó que la situación está perjudicando a alrededor de 200 familias que desarrollan actividades agrícolas y de campesinado en el municipio, debido a la escasez del recurso hídrico.

La administración municipal advierte que, aunque la disminución de los niveles del río Magdalena suele presentarse durante las temporadas secas, este año la situación se ha intensificado, por lo que se insiste en la necesidad de adoptar medidas de fondo que permitan garantizar el abastecimiento de agua para la población y el sector rural.