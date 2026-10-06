Puente Elevado de Barrancabermeja tendrá cierre total por obras: estas son las rutas alternas

El Puente Elevado de Barrancabermeja permanecerá cerrado al paso vehicular hasta el 17 de octubre. Por obras para reemplazar el pavimento deteriorado. La restricción comenzó el 3 de octubre y se mantendrá de día y de noche durante la intervención.

Los trabajos abarcarán aproximadamente 294 metros sobre la calle 52, entre carreras 31A y 34B, en el barrio Santana.

Una reparación solicitada desde hace años. Johanna Santos Rey, secretaria de Infraestructura de Barrancabermeja, aseguró que habitantes, presidentes de juntas, ediles y concejales han solicitado el mejoramiento de este corredor desde aproximadamente nueve años.

La intervención incluye retirar el asfalto deteriorado, preparar la superficie e instalar una malla de refuerzo antes de colocar el nuevo pavimento. También se repararán las placas de concreto en los extremos del puente, donde conecta con la vía.

Por dónde circular durante el cierre. Los vehículos deberán desviarse por la calle 61 y la carrera 34, en el sector conocido como Paso a Nivel o cruce de Postobón. Santos explicó que este recorrido estará habilitado para los desplazamientos hacia el nororiente de la ciudad.

Además, la diagonal 47 tendrá doble sentido temporal entre la calle 52 y la carrera 33A para facilitar la movilidad de los residentes de Nuevo Palmira.

Habrá controladores viales. Desde el contratista en la calle 61, la diagonal 60 y la carrera 34, con apoyo de agentes de tránsito, todos los días entre las cinco de la mañana y las nueve de la noche.

“Invitamos a la comunidad para que tome las vías alternas y programe con anticipación los recorridos que vayan a realizar”, señaló la secretaria.