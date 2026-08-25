Kikes entra al negocio de las barras de proteína hechas con claras de huevo. Foto: Kikes.

Huevos Kikes comenzó a vender barras energéticas elaboradas con claras de huevo. Con este lanzamiento, la empresa santandereana busca llevar su principal materia prima a una categoría diferente a la del huevo en cáscara.

Cada barra contiene tres claras. La fórmula también incluye dátiles, una fruta dulce y blanda que ayuda a darle sabor y consistencia. Según la compañía, este ingrediente debe importarse porque no se consigue en Colombia en las cantidades que requiere la producción.

Juan Felipe Montoya Muñoz, presidente de Incubadora Santander y de la marca Huevos Kikes, explicó que el desarrollo tomó varios años. “Durante ese tiempo se probaron diferentes ingredientes y texturas, mientras se evaluaba cuánto costaría producir la barra”, señaló.

La compañía también siguió investigaciones sobre alimentación y nutrición realizadas por institutos especializados y universidades de Estados Unidos. Montoya afirmó que las barras no tienen sellos de advertencia.

La barra es el primer paso de una oferta que Kikes quiere ampliar. La compañía ya trabaja en un batido alto en proteína que espera comenzar a comercializar durante los próximos meses.