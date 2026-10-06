EMPAS busca financiación para construir planta que trate aguas residuales de Bucaramanga y Girón

EMPAS busca recursos del Gobierno nacional para completar la financiación de la planta de tratamiento de aguas residuales del río de Oro. Así lo explicó Hernán Clavijo, director de la Agenda Estratégica del Agua de Pro Santander, al referirse a los problemas de contaminación que afectan a la cuenca del río Lebrija.

El problema viene de aguas arriba. El río de Oro recibe aguas residuales de Bucaramanga y Girón y las lleva hacia la cuenca del Lebrija. Por eso, el tratamiento de esas descargas tiene efectos sobre las comunidades que viven más abajo.

“Lo que estamos viendo hoy en los municipios cercanos a la cuenca del río Lebrija no es una cosa nueva. Esto no es una novedad, esto no está ocurriendo hasta ahora. Esto lleva ocurriendo muchos años”, señaló Clavijo.

Clavijo señaló que esta situación lleva años y que la planta que adelanta EMPAS es uno de los proyectos más importantes para enfrentarla. Según explicó, la empresa está haciendo gestiones ante la Nación para lograr el cierre financiero, es decir, reunir los recursos necesarios para ejecutar la obra.

Son 25 proyectos de saneamiento en Santander. La Agenda Estratégica del Agua identificó iniciativas de tratamiento de aguas residuales por un valor estimado de $1,9 billones. De ellas, 12 están en el área metropolitana, por cerca de $1,6 billones, y cuatro en Soto Norte, por aproximadamente $78.000 millones.

Estas dos zonas reúnen el 64 % de los proyectos y cerca del 88 % de la inversión prevista. Los valores corresponden a las necesidades identificadas por la Agenda, no a recursos que ya estén asegurados.

La contaminación no proviene de una sola actividad. Además de las aguas residuales, Clavijo advirtió sobre vertimientos de mercurio y cianuro asociados a la minería ilegal en Soto Norte, que llegan a fuentes hídricas conectadas con el Lebrija.

El nuevo reporte de muerte de peces en la cuenca baja vuelve a poner la atención sobre estas descargas. Los habitantes y pescadores piden análisis del agua para establecer qué provocó este episodio.

Pues proteger los nacimientos y las fuentes de agua debe ir acompañado del tratamiento de lo que se descarga desde las ciudades y las actividades económicas. En el caso de la planta del río de Oro, el paso pendiente que señaló es completar su financiación.