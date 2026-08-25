Alcalde de Calima El Darién denuncia amenazas contra su vida

El alcalde de Calima El Darién, Alejandro Cadavid, denunció amenazas en su contra que atribuye a las disidencias de las Farc.

El mandatario asegura que desde hace un año tiene conocimiento de que fue declarado objetivo militar por la estructura Jaime Martínez y que recientemente recibió información sobre un supuesto plan para atentar contra su vida.

Además, indicó que también ha sido alertado sobre la intención de esta estructura de atacar la estación de Policía. Cabe recordar que meses atrás dos uniformados fueron asesinados durante una emboscada en el municipio.

“Yo tengo varias denuncias, las llamadas que he recibido y demás y hace ocho días llegó otra persona de una vereda cercana a Río Bravo, que se encontró con tres insurgentes, totalmente uniformados y que le indicaron que el objetivo era atentar contra la estación de policía de Calima El Darién, acabar con la alcaldía y atentar contra la vida mía”, detalló.

Cadavid advirtió que pese a haber solicitado el fortalecimiento de sus medidas de seguridad, la UNP aún no ha atendido sus recomendaciones. Actualmente, afirma que cuenta con un solo hombre de protección, un carro convencional y un chaleco antibalas.

“El Cerrem ha recomendado reforzar mi esquema de seguridad y un carro blindado, pero la UNP no ha hecho absolutamente nada con ese tema. Inclusive, la general Sandra Liliana, al ver el problema y la gravedad, me colocaron otro intendente de policía para la seguridad”, agregó.

Ante el riesgo que enfrentan tanto el alcalde como la comunidad, pidió acciones de las autoridades y mayor presencia del Ejército en el territorio