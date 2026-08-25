UPTC alcanza certificación internacional que le permite hacer concurso de méritos en todo el país

Boyacá

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Enrique Vera destacó el logro alcanzado por la institución con cinco certificaciones internacionales ISO que la convierten en la única universidad de Latinoamérica en lograrlo.

“Con ese reconocimiento nacional e internacional recibimos 5 certificaciones, la ISO 9001, la ISO 45001, la ISO 14001, dos nuevas que es la ISO 20001 y la ISO 27001, que son relacionadas con todo el tema de manejo de la información, gestión de los recursos informáticos y el tema de la integridad de la información de la Universidad de los dos últimos y somos la única Universidad en Latinoamérica que tiene esas 5 certificaciones”.

El rector destacó que este logro es fruto del trabajo de muchos sectores en la Universidad.

“Somos una Universidad que hemos trabajado para que tengamos realmente principios de orden, cumplimiento normativo, prevención de riesgos, disminuimos la probabilidad de lo que ocurran fallas humanas con todas estas certificaciones ambientales o físicas dentro de la Universidad y es una de las instituciones, pues más avanzadas en el tema de sistemas de información y seguridad tecnológica, es decir, eso juega un papel protagónico, sobre todo en el tema de las elecciones que estamos haciendo y las dos últimas nos valieron para que también nos dieran la certificación para hacer concursos públicos en cualquier entidad pública del Estado, porque esas dos últimas certificaciones precisamente refieren al tema de seguridad informática. Hoy en día estamos certificados para poder hacer cualquier concurso público de organismos estatales del país. De la Función Pública, estamos certificados para poder hacer todos los concursos que tenga una entidad pública”.

El rector de la UPTC destacó que esos concursos permitirán ingresos adicionales para la institución.

“Cada vez que hagamos nosotros un proyecto de esas características le queda una ganancia a la Universidad, que es la ganancia que llevamos para funcionamiento de la Universidad. Acordémonos que, del Gobierno nacional, del Ministerio de educación recibimos alrededor del 60% de lo que la Universidad necesita, el restante 40% sale de los posgrados y de todo este tema de asesorías y consultorías que hace la Universidad”.

Así las cosas, la UPTC podrá hacer a partir de ahora concursos públicos en cualquier entidad pública del Estado.