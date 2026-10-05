Boyacá pide 50 carrotanques al Gobierno Nacional ante aumento de municipios con desabastecimiento

El director de Gestión del Riesgo Departamental aseguró que Boyacá solo recibió los carrotanques y que no tuvo nada que ver en la contratación. Foto | @UNGRD

Boyacá

El fenómeno de El Niño continúa generando dificultades en el suministro de agua en Boyacá. La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo reportó que 40 municipios ya presentan problemas de desabastecimiento, tanto en sus zonas urbanas como rurales.

El director de Gestión del Riesgo Departamental, José Ubaldo Castro, explicó que la situación afecta actualmente a seis provincias y advirtió que las dificultades podrían aumentar una vez termine la segunda temporada de lluvias.

“Tenemos ya reporte ante la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de 40 municipios con dificultades por desabastecimiento del recurso hídrico. Esta es una situación que se presenta en zonas urbanas y rurales y que, evidentemente, complica el diario vivir de la población boyacense”, señaló.

El funcionario aseguró que la Gobernación mantiene acciones para atender a las comunidades afectadas mediante el suministro de agua con carrotanques. Actualmente, el departamento cuenta con seis vehículos, cinco de ellos con capacidad de 18.000 litros y uno con capacidad para 9.000 litros.

“Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo seguimos apoyando con carrotanques para poder atender las dificultades que se generan en estos municipios”, afirmó.

A estos vehículos se suman tanques móviles que han sido facilitados a municipios como Puerto Boyacá, Botancí, San Pablo de Borbur y Moniquirá, especialmente para atender comunidades ubicadas en sectores donde las condiciones de las vías impiden el ingreso de carrotanques de mayor tamaño.

“Lo que estamos buscando es que estas herramientas ayuden a facilitar el acceso al agua por parte de las comunidades en sitios donde tal vez las vías no permitan la llegada de carrotanques, sino que se puedan trabajar a través de camiones más pequeños o volquetas que disponen los municipios”, explicó.

Buscan carrotanques del Gobierno Nacional

Frente a la solicitud de apoyo al Gobierno Nacional, Castro confirmó que Boyacá todavía no ha recibido los nuevos carrotanques solicitados, aunque durante la visita del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Santiago Tamayo Roldán, a Villa de Leyva, se planteó nuevamente la necesidad de contar con estos equipos.

“Le comentábamos al señor director de la Unidad Nacional sobre la importancia, la necesidad y la urgencia de poder contar con apoyo de la Nación”, indicó.

Según el funcionario, el director nacional manifestó que se revisaría la ubicación de los carrotanques disponibles en diferentes departamentos para determinar cuáles podrían ser trasladados a territorios que actualmente enfrentan mayores necesidades.

“Él nos comentaba que iba a ordenar revisar en qué municipios y departamentos están ubicados los carrotanques de la Unidad Nacional y que tal vez no fueran prioritarios de uso en esos municipios para que los puedan reubicar”, sostuvo.

Castro aseguró que Boyacá podría estar entre los primeros departamentos beneficiados con esa redistribución, teniendo en cuenta el número de municipios afectados.

“Uno de los primeros departamentos en los que van a poder reubicar esos carrotanques va a ser Boyacá, dado que en este momento fácilmente tenemos ya seis provincias con desabastecimiento, 40 municipios”, agregó.

Advierten por los próximos meses

Aunque las lluvias registradas durante la segunda temporada del año han permitido disminuir temporalmente la presión sobre las fuentes hídricas, desde Gestión del Riesgo advierten que la situación podría volver a complicarse cuando termine este periodo.

“Gracias a Dios, como estamos en la segunda temporada de lluvias del año, la situación se ha mitigado un poco, la dificultad por agua ha disminuido, pero tan pronto pasemos esta segunda temporada de lluvias es posible que se vuelva a activar con mayor contundencia las dificultades de desabastecimiento”, manifestó.

La Gobernación estima que la respuesta nacional deberá ser mayor a la registrada en años anteriores. Castro recordó que durante el fenómeno de El Niño de 2024 fueron destinados 30 carrotanques para atender el desabastecimiento registrado en 86 municipios.

“Si tenemos ese punto de partida y tenemos también presente los anuncios de que el fenómeno de El Niño de este año va a ser mucho más fuerte que el de 2024, nosotros hemos hablado ante la Unidad Nacional sobre la necesidad de disponer fácilmente de 50 carrotanques”, explicó.

Finalmente, el director señaló que el periodo más complejo podría presentarse entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

“Tan pronto salgamos de la segunda temporada de lluvias que se está presentando en este momento en el territorio boyacense, se va a continuar con el avance de las consecuencias del fenómeno de El Niño en cuanto a falta de lluvias y altas temperaturas”, concluyó.