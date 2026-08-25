Activan plan de acción por deslizamiento en la ladera del río Cravo Sur en Labranzagrande

Gestión del Riesgo departamental anunció la intervención del cauce del río mediante un empedrado en el sector donde se presenta la socavación

Labranzagrande

La Gobernación de Boyacá, a través de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, activó un plan de acción para atender una remoción en masa registrada en la ladera del río Cravo Sur, en jurisdicción del municipio de Labranzagrande, luego de las fuertes precipitaciones que se han presentado en esta zona del departamento.

José Ubaldo Castro, director de Gestión del Riesgo Departamental, explicó en diálogo con Caracol Radio que, por solicitud del gobernador Carlos Amaya, el lunes fue desplazado un equipo técnico conformado por tres profesionales para verificar las condiciones del terreno y establecer las medidas necesarias.

Según el funcionario, una creciente súbita del río Cravo Sur provocó la socavación de parte de la ladera, en el margen derecho del afluente, aguas abajo, generando el desprendimiento de material que terminó depositado en el cauce.

“Una creciente súbita, debido a las grandes precipitaciones que se están presentando en esta zona del departamento, socavó parte de la ladera, específicamente del margen derecho del río, aguas abajo, lo que desencadenó un movimiento o una remoción en masa”, explicó.

Ante esta situación, la Gobernación y la Alcaldía de Labranzagrande, en coordinación con el alcalde Jorge Vanegas, definieron medidas para evitar que el terreno continúe sobresaturándose y se generen nuevos desprendimientos.

Entre las acciones previstas está la construcción de una zanja de coronación de aproximadamente 300 a 350 metros lineales, con la que se busca controlar las aguas de escorrentía que llegan a la zona afectada y reducir la saturación del terreno.

El director de Gestión del Riesgo también anunció la intervención del cauce del río mediante un empedrado en el sector donde se presenta la socavación. Sin embargo, esta labor dependerá de las condiciones del caudal, debido a que actualmente el río presenta un nivel elevado que impide el ingreso seguro de maquinaria.

“En este momento, el río está muy crecido, por lo que técnicamente no es viable ingresar una máquina, ya que se pondría en riesgo la vida del operario y, obviamente, la maquinaria”, señaló.

La maquinaria será trasladada al lugar una vez disminuya el caudal y existan condiciones de seguridad para adelantar las obras previstas.

Frente a la posibilidad de que haya personas damnificadas, Castro indicó que todavía no cuentan con un reporte oficial de la Alcaldía de Labranzagrande. No obstante, aseguró que las autoridades mantienen seguimiento a la situación y que el plan de acción será implementado durante los próximos días para evitar que el movimiento de tierra continúe avanzando.