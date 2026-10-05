Desarticulan en Tunja a “Los Aquiles”, señalados de distribuir hasta 5.000 dosis de droga al día

Según la investigación, la estructura tendría capacidad para distribuir unas 5.000 dosis diarias y generar ingresos cercanos a $400 millones mensuales.

Tunja

Una operación conjunta de la Policía Metropolitana de Tunja, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Los Aquiles”, señalado por las autoridades de dinamizar el tráfico local de estupefacientes en diferentes sectores de la capital boyacense.

El operativo fue resultado de siete meses de investigación, durante los cuales se realizaron labores de seguimiento, vigilancia, entrevistas y recolección de elementos materiales probatorios. Con esta información, las autoridades obtuvieron 10 órdenes de registro y allanamiento, ejecutadas de manera simultánea en los barrios Antonia Santos, Las Américas y La Fuente.

Como resultado fueron capturadas 11 personas mediante orden judicial y una más en flagrancia, para un total de 12 detenidos. Según la Policía, nueve de los capturados son colombianos y tres venezolanos. Entre ellos se encuentran alias “Santiago”, señalado como líder de la estructura, y alias “Gavino”, quien presuntamente coordinaba la distribución de los estupefacientes. También fueron identificados otros presuntos integrantes con los alias de “Morocha”, “La Flaca”, “Tatiana”, “Negro”, “David”, “Luis”, “Duglas” y “Maryi”.

Durante los procedimientos fueron incautados 9.212 gramos de marihuana, 622 gramos de coca, 252 gramos de cocaína y éxtasis, además de ocho equipos celulares, una pistola traumática, 92 cartuchos de munición traumática, un proveedor, una balanza digital, tres grameras y elementos utilizados para la dosificación de las sustancias.

De acuerdo con la investigación, “Los Aquiles” presuntamente desarrollaban actividades de manufactura, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, mediante puntos fijos de expendio y la modalidad de domicilios contra entrega.

Las autoridades establecieron además que la estructura tendría presencia e influencia en sectores como Los Cristales, El Carmen, Torres del Parque, Altamira, Libertador, Jordán, Muiscas, San Ignacio, Los Patriotas y San Laureano, con afectación a entornos educativos, deportivos, recreativos y comerciales.

Según el acervo probatorio recopilado durante la investigación, la organización tendría capacidad para distribuir aproximadamente 5.000 dosis diarias y generar una renta mensual cercana a los 400 millones de pesos producto de esta actividad ilícita.

La Policía también informó que los capturados acumulan en conjunto más de 35 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), como indiciados por delitos relacionados con hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales, violación de habitación ajena y violencia intrafamiliar.