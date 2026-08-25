El cierre del puente Pinzón sería por pocos días

Las obras de mantenimiento en el puente Pinzón, el cual conecta el norte de Boyacá, continuarán esta semana / Foto: Secretaría de Infraestructura de Boyacá.

Tunja

El puente Pinzón, uno de los principales corredores de conexión entre Soatá, Boavita y municipios del norte de Boyacá, permanece cerrado mientras avanzan trabajos de recuperación en su estructura. La intervención, que comenzó hace aproximadamente cuatro meses, llegó a una de sus fases más críticas con la demolición y renovación de una de las placas de aproximación.

Leonardo Álvarez Fonseca, secretario de Infraestructura de Boyacá, explicó que durante las últimas semanas se han ejecutado diferentes trabajos para recuperar las condiciones de seguridad y funcionamiento del puente.

“Ya hicimos una recuperación en la placa de la superestructura, en la rodadura, en las barandas. Una intervención muy fuerte en la estructura metálica que soporta toda la placa. Se hizo un corte, se hizo un gateo y ya estamos en la etapa final”, explicó el funcionario.

El cierre se concentró en la placa de aproximación ubicada en el costado correspondiente al municipio de Boavita. Según Álvarez, esta estructura presentaba deterioro que podía comprometer las condiciones de movilidad sobre el puente.

“Lo que se está haciendo es demoler la placa, más o menos en una longitud de 2,50 metros por la totalidad del ancho del puente, para poder recuperar nuevamente esta condición de servicio funcional y segura”, señaló.

El secretario agregó que en esta zona ya se evidenciaban problemas relacionados con la infiltración de agua y el deterioro de la superficie.

“Ya se estaba incluso presentando una infiltración de la parte superior de agua que cae por escorrentía a la placa y ya tenía algunos baches, algunos huecos. Entonces lo que se está haciendo es demolición de la placa”, manifestó Álvarez.

Para acelerar la intervención y reducir el tiempo de cierre, el contratista dispuso de tres turnos de trabajo. La demolición de la placa se realizó durante la jornada anterior y la programación contempla continuar con la fundida del nuevo concreto.

“Se trabajó en los tres turnos toda la noche y, una vez hecha la fundida, procedemos a esperar el tiempo de fraguado con un concreto acelerado que lo tenemos a tres días, para posteriormente habilitar nuevamente el puente”, indicó.

La Gobernación espera que el cronograma se cumpla y que el tránsito pueda restablecerse antes de finalizar la semana.

El secretario de Infraestructura confirmó que el cierre total está previsto hasta este viernes, siempre que las condiciones de obra y el clima permitan mantener el cronograma establecido.

“Tenemos un cierre total hasta este viernes. Esperamos nosotros cumplir ese cronograma. Ya hicimos la etapa más crítica, que reitero era la demolición, y esperamos que este viernes se pueda habilitar nuevamente el tráfico ya de manera segura”, afirmó Álvarez.

El funcionario reconoció las molestias que el cierre genera entre los habitantes y usuarios de la vía, pero destacó la importancia de ejecutar estas obras para garantizar la seguridad del corredor.

El puente Pinzón representa una conexión fundamental para la movilidad entre Soatá, Boavita y el norte de Boyacá, por lo que la intervención busca no solo superar los daños actuales, sino mantener en condiciones adecuadas una infraestructura clave para las comunidades de esta zona del departamento.