Unidad neonatal de Moniquirá abre sus puertas con inversión de $2.200 millones

En cabeza del gobernador Carlos Andrés Amaya se inauguró la Unidad Neonatal del Hospital Regional de Moniquirá / Foto: Gobernación de Boyacá.

Moniquirá

El Hospital Regional de Moniquirá puso en funcionamiento su Unidad de Cuidado Intermedio Neonatal, un nuevo servicio que busca fortalecer la atención de los recién nacidos de Moniquirá y municipios de la región.

La inauguración contó con la presencia del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; la secretaria de Salud, Yaneth Manrique; el alcalde de Moniquirá, Iovany Pardo, y la gerente del hospital, Ana Maritza Dávila Barón.

La unidad cuenta con cinco unidades intermedias y tres neonatales y, de acuerdo con la gerente del hospital, representó una inversión cercana a los $2.200 millones, con recursos del Ministerio de Salud y del propio hospital.

“Hoy llevamos un paso muy importante. Esta UCI neonatal era una necesidad sentida no solo para Moniquirá sino para la región. Hoy estamos abriendo una unidad con cinco unidades intermedias y tres neonatales”, indicó la gerente.

Dávila Barón destacó que el proyecto comenzó a estructurarse el año anterior y que su puesta en funcionamiento representa un avance para la atención neonatal en la zona.

“Este fue un proyecto que iniciamos el año pasado y lo veíamos un poco lejano porque la inversión era un poco alta. Y hoy es un sueño cumplido, poder darles la bienvenida a nuestros bebés”, agregó.

La gerente también resaltó el componente humano que se buscó incorporar en el diseño de este nuevo espacio, teniendo en cuenta las necesidades de las madres y familias durante la hospitalización de sus hijos.

“Yo quiero un espacio que sea ameno, porque tener un bebé acá para una mamá nunca va a ser fácil, pero que sea un espacio donde se vea el amor, que donde tengan esa tranquilidad, un espacio que sea acorde a las necesidades y sobre todo un espacio con humanidad”, expresó Dávila.

Según la información entregada durante la inauguración, en Moniquirá nacen aproximadamente 70 niños cada mes. La nueva unidad permitirá atender a recién nacidos que requieran cuidados intermedios, seguimiento y vigilancia permanente, reduciendo la necesidad de trasladarlos a otras ciudades.

Con este servicio, el Hospital Regional de Moniquirá amplía su capacidad de atención y acerca servicios especializados a las familias de esta zona de Boyacá.