Con todo éxito terminó la edición 52 del Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa
Banda Sinfónica de Zipaquirá, “A son de qué” de Pasto y agrupaciones de Cajicá, Nariño y Bogotá se destacaron entre los ganadores de las diferentes categorías.
Paipa
Delegaciones de todo el país se sumaron al Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa que este año llegó a su edición 52.
Fueron cuatro días de disfrute y compartir entre los músicos asistentes para disputarse el título en las diferentes categorías en la capital turística de Boyacá que este año le rendía merecidos homenajes a los 50 años del Festival del Porro, Pedro Morales Pino, José Rozo Contreras, Alfredo Gutiérrez y Delia Zapata Olivella.
Estos son los ganadores:
Básica: Banda Sinfónica de Zipaquirá
Fiestera: “A son de qué” de Pasto
Especial: Banda Sinfónica Especial de Cajicá
Infantil: Banda Escuela Colombia de Gualtamán, Nariño
Juvenil: Colegio San Jorge de Inglaterra de Bogotá.
Universitaria: Banda Sinfónica de la Universidad Industrial de Santander.
Además, en la categoría Básica le dieron el Premio de Patrimonio a la Banda Sinfónica de Paipa, Boyacá.