Con todo éxito terminó la edición 52 del Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa

La Banda Sinfónica de Paipa recibió el Premio de Patrimonio durante la edición 52 del Concurso Nacional de Bandas Musicales.

Paipa

Delegaciones de todo el país se sumaron al Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa que este año llegó a su edición 52.

Fueron cuatro días de disfrute y compartir entre los músicos asistentes para disputarse el título en las diferentes categorías en la capital turística de Boyacá que este año le rendía merecidos homenajes a los 50 años del Festival del Porro, Pedro Morales Pino, José Rozo Contreras, Alfredo Gutiérrez y Delia Zapata Olivella.

Estos son los ganadores:

Básica: Banda Sinfónica de Zipaquirá

Fiestera: “A son de qué” de Pasto

Especial: Banda Sinfónica Especial de Cajicá

Infantil: Banda Escuela Colombia de Gualtamán, Nariño

Juvenil: Colegio San Jorge de Inglaterra de Bogotá.

Universitaria: Banda Sinfónica de la Universidad Industrial de Santander.

Además, en la categoría Básica le dieron el Premio de Patrimonio a la Banda Sinfónica de Paipa, Boyacá.

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