Decisión de primera instancia pone en riesgo recursos para obras viales en Boyacá

El veedor advierte que una eventual caída definitiva del empréstito afectaría la recuperación de la vía y reclama mayor inversión del Invías.

Boyacá

Una decisión judicial de primera instancia que afecta el empréstito por 230.000 millones de pesos aprobado para la Gobernación de Boyacá pone en riesgo la ejecución de varias obras de infraestructura vial previstas en el departamento, entre ellas la intervención de la Transversal de Boyacá.

La estructura del crédito contemplaba una asignación de 50.653 millones de pesos para obras en la Transversal de Boyacá. Asimismo, estaban previstos 38.574 millones para el corredor vial Duitama-Charalá, 33.063 millones para la carretera Vado Hondo-Labranzagrande y 22.042 millones de pesos para la Ruta Libertadores.

Aunque la decisión corresponde a primera instancia y el proceso aún no ha terminado, la situación genera preocupación entre las comunidades que esperan estas inversiones para mejorar diferentes corredores viales del departamento.

En el caso de la Transversal de Boyacá, Sergio Acero, veedor de este corredor, aseguró en Caracol Radio que una eventual pérdida definitiva de estos recursos representaría una afectación para las comunidades, el transporte y los sectores productivos de la provincia de Lengupá.

“Más allá de hablar de un empréstito o de un endeudamiento para el departamento, estamos hablando de kilómetros de pavimento, de una vía digna y de que va a haber un desarrollo social y económico para la Transversal de Boyacá”, señaló.

El veedor recordó que la Gobernación de Boyacá proyectaba destinar cerca de 50.000 millones de pesos para la intervención de la Transversal, recursos que ahora están en riesgo debido a la decisión judicial de primera instancia.

Veedor pide mayor inversión del Invías

Acero también cuestionó que la Gobernación tenga que asumir inversiones en una carretera que hace parte de la red vial nacional y cuya responsabilidad principal, según explicó, corresponde al Instituto Nacional de Vías, Invías.

“Desafortunadamente, el Invías ha hecho una inversión muy mínima en lo que es el corredor de la Transversal de Boyacá”, afirmó.

El veedor sostuvo que la carretera presenta actualmente múltiples dificultades para los usuarios, entre ellas huecos de gran tamaño, barro, deslizamientos y diferentes puntos críticos que requieren atención.

“En estos momentos se encuentra destruida. A mí no me gusta exagerar, siempre me gusta ser objetivo, pero hay huecos grandísimos, barro, deslizamientos de tierra, puntos críticos, puntos que no quieren ser atendidos por el Invías”, indicó.

Según Acero, estas condiciones afectan especialmente al gremio transportador y a los productores agrícolas que utilizan la vía para movilizar sus productos hacia otros municipios y regiones.

El dirigente comunitario insistió en que esperan que el proceso judicial permita mantener los recursos destinados a las obras viales y que la decisión de primera instancia pueda ser revisada.

“Si se llegase a caer el empréstito, realmente sería una afectación grandísima para nosotros como provincia. No es hablar simplemente de un empréstito. Estamos hablando de una vía digna, de un mayor desarrollo para la región”, puntualizó.

Mientras avanza el proceso judicial, las comunidades también esperan que el Invías incremente las inversiones en la Transversal de Boyacá. Acero aseguró que está previsto un recorrido del director de la entidad por este corredor, en el que esperan exponer nuevamente las necesidades de la región.

De mantenerse la decisión judicial en las siguientes instancias, quedarían comprometidos los recursos previstos para la Transversal de Boyacá, Duitama-Charalá, Vado Hondo-Labranzagrande y la Ruta Libertadores, proyectos que en conjunto tenían asignados más de 144.000 millones de pesos dentro del empréstito de 230.000 millones.