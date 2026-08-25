Tribunal ordena a la UNP restablecer medidas de seguridad de Angie Rodríguez

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer, de manera transitoria, las medidas de seguridad que tenía asignadas Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE y exgerente del Fondo de Adaptación.

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La decisión se produjo luego de que Rodríguez impugnara un fallo de tutela de primera instancia que había sido adverso a sus pretensiones. El Tribunal determinó que la UNP deberá realizar, en un plazo máximo de 48 horas, un nuevo estudio de seguridad para establecer el nivel de riesgo actual de la exfuncionaria y definir las medidas de protección que requiere.

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La orden tiene en cuenta que Rodríguez ya no ocupa el cargo de gerente del Fondo de Adaptación. Por esa razón, el Tribunal pidió que la evaluación se haga bajo sus actuales circunstancias y no únicamente con base en las condiciones que tenía cuando ejercía ese cargo.

Cuando Rodríguez estaba al frente del Fondo de Adaptación, la UNP había reconocido que su nivel de riesgo era “extraordinario”. En el proceso de tutela también fueron expuestas las amenazas que, según la exfuncionaria, recibió durante su permanencia en el Gobierno de Gustavo Petro.