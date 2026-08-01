Angie Rodríguez, declarada insubsistente tras denunciar irregularidades en el gobierno Petro

Finalmente el Gobierno declaró la insubsistencia de Angie Rodríguez de la dirección del Fondo de Adaptación, luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara su salida del Gobierno al ministro Germán Ávila, quien está cumpliendo con las funciones presidenciales durante la visita oficial del mandatario y su comitiva a Cuba.

Tras las denuncias públicas que hizo la funcionaria sobre un presunto plan del Gobierno para desviar recursos del Fondo de Adaptación hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en medio de la declaratoria de emergencia por el Fenómeno de El Niño, el presidente solicitó su declaratoria de insubsistencia que hoy fue oficializada.

A través del decreto 0936 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, oficializan la declaratoria de insubsistencia para Angie Lizeth Rodríguez a partir del 1 de agosto, en el cargo de la entidad descentralizada Fondo de Adaptación.

El decreto firmado por el ministro Germán Ávila, establece que el acto administrativo rige a partir de su expedición.

Así las cosas, a partir de hoy, Angie Rodríguez deja de ser directora del Fondo de Adaptación, y tan solo unos días después de que el presidente Petro solicitara su salida del Gobierno, al considerar que es una persona manipuladora y con paranoia.

El mandatario hizo esta colación, pues Angie se encontraba en incapacidad por una situación de salud mental. Aseguró además que la denunciará por el delito de calumnia, por relacionarla con la muerte del coronel Óscar Dávila, luego de que Rodríguez asegurara que el caso no fue un suicidio, sino un homicidio planeado desde el Gobierno para silenciarlo.

Así las cosas, cumpliendo por orden del presidente Petro, el ministro Germán Ávila declaró oficialmente a Angie Rodríguez como insubsistente.